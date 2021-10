Lombardia: Bussolati (Pd), a economia regionale serve formazione di nuovi addetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché avremo una Regione che non investe sulla formazione delle persone l'economia lombarda avrà sempre una palla al piede. Ma a Palazzo Lombardia pensano soprattutto a farsi belli con i fondi statali ed europei, come è il caso dei 460 milioni per le aziende lombarde annunciati ieri". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Pietro Bussolati, capodelegazione Pd in commissione bilancio del Consiglio regionale della Lombardia. "Il problema vero della nostra economia, come dice bene l'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini - continua Bussolati - è la mancanza di addetti specializzati per la realizzazione concreta del Pnrr, ed è compito della politica, della Regione Lombardia in particolare, organizzare percorsi di formazione professionale in linea con le richieste delle nostre aziende. Tra domanda e offerta di lavoro ci deve stare una politica seria e lungimirante della Regione, che purtroppo non c'è. Così come non ci sono 460 milioni di investimenti della Regione per le aziende, come vanno dicendo in questi giorni il presidente Fontana e l'assessore Guidesi". "Analizzando bene le cifre - sottolinea l'esponente dem - si scopre che la gran parte di questi fondi proviene da risorse governative, europee e della banca europea degli investimenti. Palazzo Lombardia ci mette 90 milioni, ma anche qui, una buona parte è composta da risorse che erano già state destinate alle aziende lombarde e che sono rimaste inutilizzate, quindi vengono etichettate nuovamente e vendute come nuove. Infine, bisogna ricordare che alle imprese verranno concessi perlopiù dei prestiti, non dei contributi a fondo perduto. Insomma, va bene tutto, ma non prendano per il naso le aziende e i cittadini lombardi".(Rem)