Usa-Italia: ambasciatrice Zappia interviene al Meridian summit "Prioritizing People and Planet"

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, è intervenuta oggi sulla presidenza italiana del G20 e la co-presidenza della COP26 al Meridian Summit, organizzato dal Meridian International Center, un think tank basato a Washington. Lo riferisce l'ambasciata in un comunicato. "La collaborazione internazionale è un argomento di grande attualità. Come presidente di turno del G20, l'Italia ha scelto il motto 'People, Planet and Prosperity' ed ha posto al centro della propria agenda il multilateralismo", ha detto l'ambasciatrice Zappia, aggiungendo che "l'Italia è impegnata a fare la differenza, riportando il G20 alla sua missione originaria: essere il foro in cui i leader delle maggiori economie mondiali condividano visione strategica e responsabilità e agiscano per raggiungere specifici obiettivi". (segue) (Nys)