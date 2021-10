Ricerca: Casellati, rinascita parte da Università e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un capitale umano incredibile che nel nostro Paese troppo spesso è costretto a lavorare in condizioni di grande difficoltà senza potere esprimere pienamente le proprie potenzialità. Ed è rispetto a queste risorse non adeguatamente valorizzate che progetti come il nuovo polo scientifico Ri.Med possono consentirci di invertire la rotta". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della presentazione, presso la sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del nuovo centro di ricerche biotecnologiche e biomediche della Fondazione Ri.Med a Carini, in Sicilia. "Una sfida che non è solo italiana, ma europea, in linea con gli obiettivi del programma di lavoro per il 2022 della commissione Ue - ha continuato la seconda carica dello Stato -. Ricerca e innovazione giocheranno un ruolo decisivo per la rinascita dell'Unione e la sua ripresa economica a livello internazionale e insieme territoriale, come nella struttura di Carini. Un modello virtuoso, quello di Carini, che recepisce la lezione della pandemia - il valore della scienza nel preservare salute e stile di vita - e partecipa dello sforzo comunitario per mantenere l’eccellenza dell'Europa nella conoscenza. In linea, infine, con le priorità del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La rinascita, infatti - ha concluso Casellati -, riparte necessariamente dalle Università e dai giovani". (Com)