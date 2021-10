Pensioni: quota 100 non verrà rinnovata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quota 100 non verrà rinnovata. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo. "Io ho sempre detto che non condividevo Quota 100. Ha una durata triennale e non verrà rinnovata", ha detto. "Quello che occorre fare ora è assicurare una gradualità nel passaggio a quello che era la normalità. Ed è questo l'oggetto della discussione oggi", ha aggiunto. "L'importante è tenere fisso il fatto che la legge non verrà rinnovata e che, però, nello stesso tempo, occorre essere graduali nella sua applicazione. Questo è quello che stiamo facendo. I dettagli di questo verranno resi noti nel corso della legge di bilancio", ha specificato. (Beb)