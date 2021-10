Covid: Rezza, terza dose? Ancora non sappiamo quando rivaccinare più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la terza dose del vaccino anti-Covid ancora “non sappiamo ancora quanto presto dovremo rivaccinare le persone più giovani. I dati si stanno accumulando e non ci sono evidenze definitive. I giovani comunque sono stati vaccinati più di recente e quindi ci sarà tempo per decidere". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia. “La qualità della vita è tornata buona – ha aggiunto - e continuare a mantenere in piedi misure precauzionali e ispirati alla prudenza è una cosa di buonsenso”.(Rin)