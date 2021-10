Ricerca: Casellati, costruire solida alleanza con industria e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia vanta centri di ricerca di altissimo livello sia in ambito pubblico che privato, ma spesso manca la capacità di costruire potenziale industriale partendo dal loro lavoro. Registriamo una produzione scientifica quantitativamente e qualitativamente importante, ma il numero di brevetti e spin-off generati in Italia rimane non comparabile con quello dei Paesi più avanzati sul piano del trasferimento tecnologico. Prendere atto di queste debolezze per promuovere una nuova cultura di innovazione biomedicale capace di costruire una solida alleanza tra ricerca, industria e sanità è una delle sfide che il nuovo centro di Carini dovrà affrontare". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della presentazione, presso la sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del nuovo centro di ricerche biotecnologiche e biomediche della Fondazione Ri.Med a Carini, in Sicilia. (Com)