Expo 2020: la Regione Lazio presenta a Dubai l'industria del settore spaziale

- Un settore aerospaziale che impiega 23.500 persone, tremila ricercatori, dieci grandi istituti di ricerca, 5 miliardi di fatturato annuo e 2 miliardi di esportazioni: è questo il sistema che il Lazio, la regione italiana il cui capoluogo è Roma, presenta oggi a Expo Dubai, in un evento cui parteciperanno le più importanti industrie aerospaziali italiane. Un ecosistema unico nel Paese, altamente innovativo e interconnesso, che va dal monitoraggio ambientale all'agricoltura di precisione, dalla gestione delle emergenze naturali alla protezione delle infrastrutture strategiche, fino alla telemedicina: sono molte le soluzioni volte a migliorare la vita del nostro Pianeta che la Regione Lazio è capace di garantire, ospitando una filiera produttiva completa dell'industria spaziale e adottando un modello di innovazione capace di interpretare la grande avventura tecnologica. Di tutto questo si parlerà in occasione dell'evento "Forum Lazio, regione dello spazio. Da Colleferro Space capital 2022, le nuove sfide della space economy", che si apre oggi alla presenza dei rappresentanti della Regione Lazio e di alcune delle più importanti aziende regionali del settore aerospaziale ed economico, come Leonardo, Avio e Thales Alenia Space Italia. L'evento è organizzato da Lazio Innova, l'agenzia per l'innovazione del Lazio (la regione italiana il cui capoluogo è Roma), che è presente a Expo 2020 Dubai con tutta una serie di eventi che proseguiranno fino al prossimo mese di marzo. (segue) (Com)