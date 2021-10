Portogallo: presidente Repubblica, mancata approvazione bilancio aggiungerebbe solo problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata approvazione del bilancio da parte del governo del Portogallo aggiungerebbe solo "problemi ai tanti che già esistono" a livello nazionale, in Europa e nel mondo. Lo ha affermato il presidente della Repubblica lusitana, Marcelo Rebelo de Sousa. "Vedo che la ripresa non sta iniziando, la pandemia sta tornando, la situazione sta peggiorando, i prezzi dell'energia stanno aumentando, molti problemi all'orizzonte", ha evidenziato il capo dello Stato, aggiungendo di "sperare e desiderare" che sia possibile approvare la prossima manovra finanziaria. Fino a questo momento la coalizione del governo del primo ministro, Antonio Costa, composta da Partito socialista, Partito comunista portoghese e Blocco di sinistra non ha ancora raggiunto un'intesa per garantire la fattibilità del bilancio statale 2022 che sarà messo ai voti in Parlamento la prossima settimana. (Spm)