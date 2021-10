Genova: Rixi (Lega), rigenerazione quartiere Diamante promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'avvio della seconda fase di riqualificazione - dopo oltre 40 anni di chiacchiere - il quartiere Diamante a Genova cambia fisionomia. In 4 anni siamo passati dalle parole ai fatti. Ricordo ancora lo scetticismo di chi aveva governato Genova per 70 anni quando nel 2017 dicevamo che ce l'avremmo messa tutta per abbattere la 'Diga di Begato', ricostruire il quartiere e trasferire le famiglie in alloggi più dignitosi". Lo dice il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture, a margine della conferenza stampa sul progetto di rigenerazione urbana del quartiere. "Anche Matteo Salvini era presente per i primi colpi di demolizione a settembre 2020 - aggiunge -. Il progetto di rigenerazione urbana del quartiere è una realtà concreta, con tempi e modi. Promessa mantenuta, con un ringraziamento particolare al sindaco Marco Bucci, all'assessore Pietro Piciocchi e al consigliere delegato Fabio Ariotti della Lega".(com)