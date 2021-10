Speciale infrastrutture: Fontana (Mite) 90 milioni per incentivare e sostenere diffusione delle e-car

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 25 Agosto 21, per l'erogazione dei contributi volti a sostenere ancora di più la diffusione delle e-car con una dotazione di 90 milioni per l'installazione delle infrastrutture di rifornimento nelle imprese e per i professionisti con l'obiettivo entro il 2030 di avere 6 milioni di veicoli elettrici circolanti, 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta: lo afferma in una nota la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana. "Per poter raggiungere i target del Pniec al 2030, sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le detrazioni fiscali per i soggetti Irpef che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione per le grandi imprese", conclude la sottosegretaria. (Rin)