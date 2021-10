Speciale infrastrutture: Bellanova, nelle città intelligenti sostenibilità e mobilità a misura di donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pianificazione di genere, trasporto pubblico, transizione ecologica: è il legame che la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova ha voluto sottolineare stamane intervenendo al convegno Seizing the Opportunity for Gender Planning in Public Transit and Accelerating the Ecological Transition: People, Planet, Prosperity. Passare dalle parole ai fatti, ha evidenziato Bellanova, equivale a "dotarci degli strumenti sufficienti a incidere trasversalmente sull'attuazione del Pnrr e sulla declinazione a partire da una prospettiva di genere di tutti gli altri strumenti a disposizione. Perché in gioco è sì il rilancio del Paese ma soprattutto la nostra capacità di costruire processi realmente partecipati, a partire dalla centralità delle nuove generazioni e delle donne, scardinando dovunque i cancelli chiusi. E' questa la sfida più forte che dobbiamo affrontare quando parliamo di città delle donne e di città del futuro, sapendo come anche la più intelligente delle città può non essere una città a misura di donne se non si è capaci di guardare ad ogni processo e determinarlo con strumenti adeguati". Per Bellanova non ci sono dubbi: "Significa affrontare in radice un tema: come evitare nel ripensare le città di ripercorrere e reiterare gli stereotipi della diseguaglianza e della differenza. Per farlo bisogna mettere al centro la vita delle donne e tutti quei fattori che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle città e a promuovere e rafforzare empowerment femminile e contrasto al gender gap. Questo ci impone di ascoltare i fabbisogni che cambiano e di ascoltare le donne, per includere una prospettiva di genere in tutti i processi di urbanizzazione". (Rin)