Speciale infrastrutture: Moldova, ministro Infrastrutture tornerà a Mosca per negoziare forniture gas

- Il ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale della Moldova, il vicepremier Andrei Spinu, si recherà a Mosca insieme al vicepremier Vlad Kulminski per negoziare nuovamente la forniture di gas al Paese. Lo ha annunciato lo stesso Spinu in una dichiarazione. "Al momento non sappiamo quale sia la proposta di Gazprom. Riaffermiamo l'intenzione di firmare un contratto di un anno con la vecchia formula applicata per il 2020-2021. Finora non abbiamo ricevuto un prezzo chiaro da Gazprom, ci diranno qual è la formula per firmare questo contratto", ha detto Spinu. Per quanto riguarda il riscaldamento, Spinu afferma che non ci sono rischi al riguardo. Termoelectrica, produttore e fornitore di elettricità e calore, passerà all'utilizzo dell'olio combustibile. "Venerdì approveremo la decisione di destinare 16 mila tonnellate di olio combustibile dalla riserva statale. Allo stato attuale non vi è alcun rischio che Termoelectrica non abbia riserve per la stagione di riscaldamento", ha detto Spinu. (Rob)