Speciale infrastrutture: Serbia, ex direttore società ferroviaria condannato a un anno di carcere

- L'ex direttore della società pubblica Infrastrutture ferroviarie (Infrastruktura zeleznice) della Serbia, Miroljub Jevtic, è stato condannato ad un anno di reclusione per avere accettato una tangente di 10 mila euro. Lo rende noto l'Alta corte di Belgrado attraverso una nota. Il tribunale ha condannato Jevtic con una reclusione che viene conteggiata a partire dal tempo già trascorso in custodia cautelare. Jevtic era infatti già stato in carcere dal 10 gennaio al 6 marzo del 2020. Il 10 gennaio 2020 sono stati arrestati quattro funzionari della società pubblica fra cui Jevtic per un giro di tangenti scoperto dalle forze dell'ordine. (Seb)