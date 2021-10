Legge Bilancio: Lega, prorogare superbonus al 2023 non solo a condomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima manovra "preveda la proroga del bonus facciate e del Superbonus 110 oltre il 2022 e non solo per i condomini ma anche per gli edifici unifamiliari e indipendenti. Occorre tenere presente che il Paese ha bisogno di misure che diano slancio alla ripresa economica dopo le difficoltà legate alla pandemia e al conseguente aumento dei costi e mancanza delle materie prime". Lo sottolineano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)