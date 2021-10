Grecia-Germania: Merkel in visita ad Atene il 28 e 29 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel sarà in visita ad Atene il 28 e 29 ottobre. Lo ha annunciato oggi il vice portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Secondo il portavoce tedesco, questa visita "è un importante segnale della stretta cooperazione tra i due Paesi che avviene in uno spirito di fiducia, anche nel contesto europeo". Sono tante, ha fatto notare Demmer, le sfide condivise tra Grecia e Germania: cambiamento climatico, questione migratoria e sanitaria. Il 28 ottobre Merkel avrà una cena di lavoro con il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, mentre la mattina del 29 ottobre i due avranno un colloquio bilaterale seguito da una conferenza stampa congiunta. Lo stesso giorno Merkel ha in agenda anche incontri con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou e con alcuni rappresentanti della società civile. (Gra)