Nicaragua: Usa, governo Ortega isolato e senza sostenitori nella regione

- Il governo degli Stati Uniti ha salutato con favore la risoluzione dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) che condanna il processo elettorale e la repressione degli oppositori in Nicaragua. Con 26 paesi che hanno votato a favore e zero voti contrari, si legge in un comunicati del dipartimento di stato, la risoluzione dell’Osa dimostra che il governo di Ortega-Murillo è isolato e senza sostenitori in una regione votata ai principi democratici. Il Nicaragua, prosegue la nota, ha aderito alla Carta democratica interamericana vent'anni fa, stabilendo che i suoi cittadini hanno diritto alla democrazia e il governo nicaraguense ha l'obbligo di promuovere e difendere tale diritto. Il presidente Ortega e il vicepresidente Murillo non sono riusciti a onorare questo impegno preparando “elezioni farsa prive di credibilità”, mettendo a tacere e arrestando gli oppositori e, infine, tentando di stabilire una dinastia autoritaria che non rende conto al popolo nicaraguense. (segue) (Nys)