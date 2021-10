Roma: Ama, al via programma eventi culturali d'autunno, 38 appuntamenti gratuiti nei week end

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama-Cimiteri capitolini "ha predisposto un ricco programma culturale autunnale dedicato a Roma, alla tradizione e alla trasformazione della sua cultura e del suo volto, con visite gratuite guidate al cimitero del Verano in un percorso ideale lungo oltre un secolo. Trentotto gli appuntamenti, con 3 eventi speciali, che si svolgeranno tutti i week end dal 23 ottobre fino al 14 novembre, intensificandosi in occasione del 'Progetto accoglienza' per la commemorazione dei defunti, all'interno del cimitero monumentale della Capitale". Il primo evento che inaugura il programma, è previsto sabato 23 e domenica 24 ottobre: in occasione dei 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale uno speciale itinerario verrà dedicato alla figura di Ernesto Nathan, sindaco della ricostruzione e della trasformazione della città eterna in una moderna capitale europea, a 100 anni dalla morte. Dal 23 ottobre, poi, prenderanno il via le Passeggiate tra i ricordi, visite a tema di cui tre "speciali", arricchite dall'interazione tra racconto, recitazione, supporti audio con le voci e le musiche dei personaggi incontrati lungo i percorsi. Ogni giorno il calendario prevede almeno tre visite guidate, tra cui è sempre presente il percorso "accessibile", privo di scale e altre barriere, della durata di 1 ora. Le altre passeggiate tra i ricordi si svolgono sempre a piedi, e hanno la durata massima di 2 ore; sono condotte da guide specializzate e sono audio-assistite con microfoni e cuffie mono uso. Le radioline date in dotazione ad ogni partecipante sono sanificate al termine di ogni utilizzo.(Com)