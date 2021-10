Agroalimentare: Fiera Milano, 50 per cento degli italiani disposti a pagare di più per prodotti sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento degli italiani si dichiara disposto a pagare, a parità di caratteristiche o ingredienti, un importo maggiore per acquistare un prodotto a minore impatto ambientale. Lo rileva una ricerca condotta da Doxa per Fiera Milano. Analizzando le aspettative dei consumatori, si legge nel report, per i prossimi 3-4 anni in ambito food, in casa o fuori casa, emerge come il desiderio “di sostenibilità – packaging sostenibile” sia nettamente al primo posto (68 per cento). Nella ricerca, condotta ad ottobre 2021 attraverso 500 interviste online su un campione di consumatori appartenenti alla smart community Bva Doxa, la quasi totalità conosce il concetto di “sostenibilità”, ma solo il 34 per cento degli intervistati ritiene di averne una conoscenza effettiva e approfondita. Dubbi e perplessità di molti emergono su come identificare quanto siano effettivamente “sostenibili” i prodotti in commercio che si dichiarano tali: solo il 23 per cento degli intervistati da Doxa ritiene che siano più sostenibili degli altri prodotti. È quindi fondamentale, evidenzia la ricerca, che le aziende, le associazioni di categoria e le istituzioni trovino delle soluzioni per rendere in qualche modo misurabile l'effettiva sostenibilità dei prodotti che si dichiarano tali, per evitare che la forte propensione degli italiani su questi temi si affievolisca e si disperda in poco tempo per mancanza di fiducia nell'offerta che gli viene proposta. Il 72 per cento degli intervistati, infine, considera “moltissimo o molto importante” il ruolo delle innovazioni tecnologiche per facilitare l'adozione di soluzioni a minor impatto ambientale da parte del mondo dell'ospitalità e ristorazione (Ho.Re.Ca). (Rem)