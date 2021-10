Pil: Franco, prospettive positive, politiche espansive fino a recupero mancata crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le prospettive macro economiche sono favorevoli e migliori di quanto si stimasse. Ci attendiamo una crescita del Pil del 6 per cento e dovremmo recuperare il livello pre-crisi nel secondo trimestre 2022”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo nel corso del convegno di Confindustria Giovani. "Le politiche economiche continuano a sostenere l'attività economica e la politica di bilancio resterà espansiva finche il Pil e l'occupazione non avranno recuperato, non solo la caduta ma anche la mancata crescita", aggiunge il ministro. (Rin)