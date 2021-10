Speciale energia: Giappone, prezzi al consumo aumentati dello 0,1 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Giappone sono aumentati dello 0,1 per cento a settembre, secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati. Si tratta del primo aumento su base annua in 18 mesi, attribuito ai prezzi dell’energia. L’obiettivo di inflazione fissato dalla Banca del Giappone al due per cento, tuttavia, è ancora lontano. L’indice “core”, che esclude i prodotti più volatili come quelli alimentari ed energetici, è sceso dello 0,5 per cento. I prezzi dell'energia sono aumentati del 7,4 per cento rispetto al settembre del 2020, un tasso che non si registrava da quasi tre anni. Il cherosene è aumentato del 20,2 per cento e la benzina del 16,5 per cento. Le bollette dell’elettricità, sulle quali i prezzi del petrolio greggio si ripercuotono dopo tre-cinque mesi, sono aumentate del 4,1 per cento. Un’altra voce in aumento, del 43,1 per cento, è quella delle tasse di soggiorno, per effetto del programma di sussidi “Go To Travel” lanciato dal governo per stimolare il turismo locale. Le tariffe di telefonia mobile, invece, sono diminuite del 44,8 per cento. (Git)