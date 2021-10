Corte dei conti: illeciti e fondi pubblici, sottoscritto protocollo con agenzia dogane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottoscritto oggi dal procuratore generale presso la Corte dei conti Angelo Canale e dal direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna un protocollo di intesa per elevare il livello di coordinamento e quindi di efficacia nelle azioni a tutela delle finanze pubbliche". L'annuncio in una nota. "Il protocollo prevede l’intensificazione della collaborazione dell’Adm nell’attività di indagine delle procure regionali della Corte dei conti con specifico riferimento agli ambiti di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’odierno protocollo fa seguito alle rinnovate intese operative tra Procura generale presso la Corte dei conti e la Guardia di finanza ed all’accordo sottoscritto ai primi di settembre con la Procura europea in materia di contrasto alle frodi in danno della Ue. Tali accordi si inseriscono nel quadro delle attività svolte dalle procure regionali della Corte dei conti volte alla più efficace ed efficiente tutela degli interessi finanziari nazionali e comunitari, anche in vista dell’attuazione del Pnrr". (Ren)