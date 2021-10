Sport: Enit, Italia boom turismo golfistico, nel 2022 a Roma Igtm e Ryder Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e Roma sono pronte ad ospitare il prossimo appuntamento internazionale dell’Igtm nel 2022 e in vista della Ryder Cup 2023. Enit per l’Italia ha voluto fortemente, in sinergia con la Federazione italiana golf, regione Lazio e Convention Bureau Roma e Lazio e Fiera di Roma, l’approdo nel Paese del più importante evento di promozione del turismo golfistico a livello internazionale in programma quest’anno al Celtic Manor Resort di Newport (Galles, Regno Unito) dove l’Agenzia nazionale del turismo ha messo in contatto 180 buyer con centinaia di sellers e enti locali. "La pandemia ha rivoluzionato il modo di pensare del turista che è alla ricerca di esperienze legate al vissuto territoriale e ad esperienze profonde e a contatto con la natura. Avere Igtm in Italia e a Roma è un’occasione imperdibile. Il turismo golfistico è un settore competitivo che contribuisce al posizionamento dell’Italia nello scenario turistico internazionale. L’evento ha già dimostrato di contribuire ad accrescere il Pil turistico dei Paesi ospitanti. E’ destinato a crescere di 5,36 miliardi di dollari nel periodo 2020-2024, post Covid-19" dichiara in una nota il presidente Enit Giorgio Palmucci. (segue) (Com)