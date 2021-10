Iv: Renzi, un abbraccio a Davide Faraone, fratello mio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio al mio fratello Davide". E' quanto afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che esprime le condoglianze al capogruppo di Iv in Senato, Davide Faraone, che questa notte ha perso il papà. "I gruppi parlamentari, gli esponenti istituzionali, lo staff e la comunità tutta di Italia viva si stringono con affetto intorno a Davide Faraone, esprimendo le più sentite condoglianze per la scomparsa del padre Rosario Faraone", si legge in una in una nota dell'ufficio stampa di Iv. (Com)