Italia-Messico: traduzione, oggi premiazione IV edizione di “M'illumino d'immenso"

- Nella sede dell'Istituto italiano di cultura di Città del Messico si terrà oggi la cerimonia di premiazione della IV edizione di “M'illumino d'immenso. Premio internazionale di traduzione di poesia dall'italiano allo spagnolo” che sarà preceduta da un dialogo tra i poeti Fabio Morábito, Mónica Mansour e Vanni Bianconi. Questo premio, che si propone di promuovere la traduzione e la diffusione sia della poesia italiana che della poesia italo-svizzera nei paesi di lingua spagnola, è organizzato dai poeti Vanni Bianconi (Svizzera) e Fabio Morábito (Messico), e da Barbara Bertoni (Italia), direttrice del Laboratorio Trādūxit, con il sostegno dell'Istituto italiano di cultura di Città del Messico e dell'ambasciata di Svizzera in Messico, e con il patrocinio delle Biblioteche di Roma. Tra i concorrenti, che in questa occasione hanno dovuto tradurre le poesie "S" di Antonella Anedda (Italia) e "Se" di Giovanni Orelli (Svizzera), la traduzione di Beatriz de la Fuente (Spagna) si è aggiudicata il premio. La giuria ha inoltre deciso di assegnare una menzione d'onore alla traduzione di Alfonso Conde Rivera (Colombia). (segue) (Com)