Italia-Messico: traduzione, oggi premiazione IV edizione di “M'illumino d'immenso" (2)

- La vincitrice si aggiudica 13.000 pesos messicani, una settimana di alloggio presso La Casa delle traduzioni delle Biblioteche di Roma, un corso a scelta dell'Istituto italiano di cultura di Città del Messico, un abbonamento annuale a Ametli (Associazione Messicana dei Traduttori Letterari) e la pubblicazione delle sue traduzioni. A questa IV edizione hanno partecipato più di 201 traduttori residenti in 19 paesi diversi (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Francia, Germania, Gran Bretagna, Guatemala, Italia, Messico, Perù, Repubblica Domenicana, Spagna, Svizzera, Uruguay, USA e Venezuela). Quest’anno si è tenuta anche la II edizione per la lingua araba e la I per la lingua ceca, grazie al sostegno degli Istituti italiani di cultura di Il Cairo e di Praga, e dell’ambasciata di Svizzera in Egitto e nella Repubblica Ceca, e sempre con il patrocinio di Biblioteche di Roma. (Com)