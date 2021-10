Agricoltura: Copagri, bene impegno Patuanelli su prezzo minimo latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli a continuare a lavorare per portare a buon fine la trattativa per la definizione di un prezzo minimo di riferimento per il conferimento del latte alla stalle e a convocare entro breve, come richiesto dalla Copagri, un nuovo incontro del Tavolo politico sulle criticità della filiera". Lo ha dichiarato il presidente della Copagri Franco Verrascina, che è stato ricevuto oggi al Mipaaf dal titolare del Dicastero delle Politiche Agricole: "La situazione nelle stalle resta critica e il tempo stringe. Gli allevatori non possono continuare a vedere il frutto delle loro fatiche pagato con prezzi che non arrivano neanche a coprire i costi di produzione; vale la pena di ribadire che a questa già gravosa situazione vanno sommati i continui rincari dei prezzi delle materie prime e andranno a breve aggiunti gli effetti dei rincari sul versante energetico". Verrascina ha aggiunto: "Tradotti in cifre, tali ulteriori aggravi in termini di costi di produzione, sulla base di nostre stime effettuate su un campione rappresentativo di aziende, si traducono in una perdita media sul comparto nazionale".