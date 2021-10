Agricoltura: Copagri, bene impegno Patuanelli su prezzo minimo latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrascina ha detto: "Con riferimento alla produzione lattiera del 2020 e alle imprese oggetto dell’analisi, ammonta per i primi sei mesi dell’anno in corso a quasi 250 milioni euro; tale numero, che andrà inevitabilmente ad acuirsi alla luce dei nuovi rincari, deriva da un aumento di costi che solo nel primo semestre del 2021 ammonta a ben 2,4 centesimi al litro”. E quindi: “Per salvare il comparto zootecnico dal rischio di un vero e proprio default è fondamentale fare sistema e convergere sulla definizione di un prezzo minimo di riferimento; una spinta in tale direzione è arrivata anche dai recenti orientamenti del governo, che grazie all’azione coordinata dell’intera filiera ha nuovamente rinviato l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax". Quindi ha concluso: “Contestualmente alle trattative sul prezzo, riteniamo che si possano recuperare delle risorse importanti attraverso lo strumento dei contratti di filiera e che sia necessario continuare a ragionare su interventi di natura fiscale da inserire nei prossimi provvedimenti legislativi, già a partire dalla prossima legge di bilancio, sulla falsa riga di analoghe iniziative assunte nel recente passato per andare a tutelare filiere che pagavano lo scotto di criticità simili”. (Ren)