Speciale energia: nave Nautical Geo arriva nel blocco 1 della Zee di Cipro

- La nave Nautical Geo, battente bandiera maltese ed utilizzata dai greco-ciprioti per le ricerche sismiche nel Mediterraneo orientale, è entrata nel blocco 1 della Zona economica esclusiva di Cipro (Zee). E' quanto riferisce questa mattina il quotidiano greco "Kathimerini", sottolineando che la gran parte del blocco 1 si trova a sud del distretto cipriota di Limassol. La nave, fino a ieri, era ormeggiata nel porto cipriota di Larnaca ed ha in programma di condurre una serie di ricerche sui fondali come annunciato tramite l'avviso ai naviganti (Navtex) emesso nelle scorse ore dalle autorità di Nicosia. L'arrivo nell'area dell'unità navale avviene il giorno dopo le accuse della Turchia contro Grecia e Cipro per "aver fatto passi che aumentano le tensioni". Il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Tanju Bilgic, ha in particolare denunciato la volontà dei greco-ciprioti di inviare la nave Nautical Geo "nella piattaforma continentale turca". "La Turchia continuerà a rispondere", ha concluso Bilgic, nel caso in cui le autorità cipriote decidano di avviare esplorazioni di idrocarburi nell'area. (Gra)