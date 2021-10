Speciale energia: Moldova, Parlamento vota su stato d'emergenza dopo fallimento trattative con russa Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Moldova verrà istituito lo stato di emergenza nazionale a seguito del fallimento delle trattative con la società russa Gazprom sul nuovo contratto per la fornitura di gas naturale e alla conseguente riduzione del volume delle consegne da parte della Russia. Lo ha annunciato la premier moldava, Natalia Gavrilita, in una conferenza stampa. Gavrilita ha spiegato che le trattative con la parte russa sono andate avanti nella giornata di ieri, ma non hanno ancora portato ad un nuovo accordo per cui aumenta l'incertezza sulla possibilità di raggiungere tale intesa. "Il mercato del gas in Moldova ha registrato un deficit di 16 milioni di metri cubi, che copre il fabbisogno del Paese in una percentuale del 67 per cento in ottobre, e la pressione negli impianti è al limite", ha affermato la premier. Gavrilita ha spiegato che l'istituzione dello stato di emergenza da parte del Parlamento di Chisinau, che sarà convocato oggi per approvare la decisione, consentirà alle autorità di acquistare gas da fonti alternative nelle condizioni in cui Moldovagaz (operatore statale per la distribuzione del gas nella Moldova) non copre il fabbisogno necessario. Allo stesso tempo, lo stato di emergenza consentirà a Energocom (fornitore nazionale di energia elettrica) di stanziare denaro affinché, senza perdite di tempo, si possa procedere alla procedura di acquisto urgente dei volumi di gas necessari. (Rob)