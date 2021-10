Speciale energia: Assistal su caro bollette, non penalizzare contratti di servizio in misure contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelo Carlini, presidente di Assistal, l'Associazione nazionale costruttori di impianti, dei servizi di efficienza energetica – ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria - ha espresso forte preoccupazione per l'escalation congiunturale dei prezzi delle commodity energetiche che, sommata ai rincari dei prezzi dei materiali impiegati nelle opere impiantistiche, sta impattando seriamente sulla tenuta finanziaria delle imprese rischiando di compromettere la ripresa economica del nostro Paese. "Per tale ragione, abbiamo inviato alla X Commissione del Senato le nostre proposte relative al disegno di legge 2401 - Conversione in legge del decreto-legge 130/2021, in merito al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale", ha aggiunto Carlini, secondo cui attualmente, il decreto-legge in questione esclude tutte le forniture di gas naturale e di energia elettrica ricomprese nei Contratti servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. "Un'esclusione incomprensibile, se consideriamo che tali tipologie di contratto sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico in ambito sia pubblico che privato in quanto disciplinano l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle norme in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia", ha affermato ancora il presidente di Assistal. (Rin)