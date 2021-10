Speciale energia: Moldova, ministro Esteri Popescu incontra presidente ucraina Naftogaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro, ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu ha iniziato il programma di due giorni nella capitale ucraina Kiev con un incontro con presidente del consiglio di amministrazione della società energetica Naftogaz, Yuri Vitrenko. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". Le discussioni sono state incentrate sulla cooperazione bilaterale esistente tra i due Paesi, in particolare riguardo il rafforzamento dell'interazione nel campo energetico al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale della Moldova e per aumentare la sicurezza del nostro stato in questo settore. "Data la crisi energetica senza precedenti che diversi Paesi europei stanno affrontando in questo momento, abbiamo concordato con la parte ucraina di creare un gruppo di lavoro che consentirà l'acquisizione delle competenze dell'Ucraina sulle importazioni di gas", ha affermato Popescu. (Rob)