Speciale energia: Romania, presidente Iohannis, Paese svilupperà centrali nucleari e rete gas naturale

- La Romania svilupperà centrali nucleari e la rete del gas naturale. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, prima di partecipare alla seconda giornata del vertice del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. "E' chiaro che se vogliamo muoverci verso un'economia più verde, abbiamo bisogno di soluzioni intermedie", ha detto. Bucarest vuole che all'incirca nel 2040-2050 "le fonti rinnovabili rappresentino una parte molto ampia della produzione di energia". "Fino ad allora" occorre "utilizzare le centrali nucleari, modernizzarle ed espandere l'elettricità prodotta attraverso il nucleare", ha continuato il presidente. Non minore è la determinazione a usare "il gas naturale per il riscaldamento, per la produzione di elettricità e nell'industria". "Ho insistito", ha dichiarato Iohannis, affinché nucleare e gas "vengano finanziati con denaro europeo". La Romania e altri Paesi europei, tra cui la Francia, chiede l'inclusione del gas naturale e dell'energia nucleare negli investimenti "verdi", la cosiddetta Tassonomia sul finanziamento sostenibile. (Rob)