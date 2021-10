Rifiuti: Ruspandini (Fd'I), Zingaretti responsabile fallimento gestione nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti tratta le province del Lazio come pattumiere. Il fallimento della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Lazio è addebitale interamente agli uomini del Pd che oltre ad occupare i ruoli di governo di questo fondamentale processo, vanta tutto il management delle aziende pubbliche di smaltimento". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Massimo Ruspandini. "Una regione che scarica sulle province e in particolare sulla Valle del Sacco non è la regione di tutti - aggiunge -. Prima ci usa e usa i nostri territori per coprire le incapacità della sua gestione, ora addirittura decide di interrompere il servizio di raccolta di rifiuti indifferenziati scaricandolo direttamente sui comuni! Fratelli d'Italia continuerà la sua battaglia per l'ambiente e per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti contro chi ha solo speculato e inquinato le nostre province".(com)