Imprese: Pazzali (Fondazione Fiera), due o tre anni per tornare a livelli pre covid nel settore fieristico

- "Il sistema fieristico italiano e internazionale si sta avvicinando al periodo pre-Covid purtroppo però influenzato dai flussi turistici intercontinentali che in questo momento non sono ancora a livello pre-Covid". Lo ha spiegato, a margine della conferenza inaugurale di Tuttofood, fiera dedicata al settore agroalimentare e Hub, fiera della ristorazione e dell'accoglienza, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. "Credo che ci vorranno due o tre anni per tornare ai momenti precedenti, speriamo anche di superarli", ha aggiunto Pazzali. Riguardo alle opportunità che potranno derivare dai fondi del Pnrr, Pazzali ha spiegaqto che "possono essere molte, soprattutto per quando riguarda le infrastrutture di connessione e dal punto di vista digitale. Il sistema fieristico si deve unire per fare una proposta al governo per accedere a questi fondi" chiosa Pazzali sottolineando che "L'obiettivo è far diventare il sistema più moderno e accessibile". (Rem)