Polonia: M5s, Lega? In Italia europeista con Draghi, in Ue sovranista

- La Lega "non è nuova ad atteggiamenti irresponsabili tanto che, in questi mesi, già diverse volte ha assunto contemporaneamente il ruolo di partito di lotta e di governo: pensiamo al green pass dove il Carroccio ha votato in un modo in Consiglio dei ministri e in un'altra in Parlamento. Stessa cosa in Europa dove la schizofrenia del partito di Salvini arriva all'apice considerando che in Italia sostiene il governo Draghi, un esecutivo che crede fortemente e giustamente nei valori europei, mentre a Bruxelles ha votato in difesa della sovranità della Polonia contro lo Stato di diritto. E' giunto il momento in cui la Lega deve fare chiarezza, non è più accettabile che stia con un piede in due scarpe". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue. (segue) (Com)