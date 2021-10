Polonia: M5s, Lega? In Italia europeista con Draghi, in Ue sovranista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coalizione del centrodestra - aggiungono - sta cadendo a pezzi come dimostra il voto di ieri al Parlamento europeo dove Lega e Fratelli di Italia si sono espressi contro la risoluzione di condanna delle violazioni dello stato di diritto in Polonia mentre Forza Italia si è distinta schierandosi a favore. Si tratta di un voto che rappresenta uno spartiacque tra sovranisti ed europeisti. Se la Lega, a quanto pare, ha scelto i sovranisti e le loro politiche liberticide dovrebbe agire di conseguenza anche nell'ambito della strategia della sua politica nazionale", concludono. (Com)