Russia: Navalnyj, premio Sacharov dedicato ai combattenti anticorruzione di tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Alekseij Navalnyj, attualmente detenuto in una colonia penale, ha dedicato l'assegnazione del premio Sacharov, da parte del Parlamento europeo, ai combattenti contro la corruzione in tutto il mondo, dai giornalisti agli avvocati, ai funzionari e ai parlamentari e a tutti coloro che scendono in piazza per sostenere questa lotta. E' quanto scritto dall'attivista russo dell'opposizione sul proprio profilo Instagram. "Vorrei augurare loro tenacia e coraggio anche in quei momenti in cui sono un pò spaventati", ha aggiunto l'oppositore russo. (Rum)