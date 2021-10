Taiwan: Cina, Usa non alimentino speranze separatisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rispettino il principio della sovranità cinese su Taiwan e smettano di "inviare messaggi sbagliati alle forze separatiste sull'isola". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Usa Joe Biden in un'intervista alla "Cnn". Affermando l'impegno di Washington a difendere Taiwan in caso di un aperto attacco da parte della Cina, Biden ha precisato di non voler iniziare una nuova "Guerra Fredda" con il Paese, ma di voler far capire a Pechino che gli Usa "non cambieranno nessuna delle loro opinioni". In risposta, il portavoce del ministero degli Esteri ha ribadito che la "questione taiwanese" è puramente interna alla Cina e che il Paese non tollera ingerenze esterne.(Cip)