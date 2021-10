Spagna: gli studenti della scuola italiana di Barcellona premiati al Salone del Libro di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti della Scuola italiana di Barcellona hanno ritirato il premio per i per i terzi classificati all'edizione 2021 della Sfida "La Grande scrittura. Mille mani per una storia", Hackathlon, organizzato da #diculther: The Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School, presso la sala Ambra del Salone del Libro di Torino. Alla sfida hanno partecipato studenti e studentesse organizzati in squadre composte da almeno tre scuole, per realizzare romanzi collettivi a partire da un incipit comune, preparato dallo scrittore Paolo Vanacore. Per l'edizione 2021 i temi dell'incipit sono stati: il viaggio, l'immigrazione, l'integrazione e l'amore in ogni sua forma, la pandemia e il contrasto generazionale. L'Istituto statale comprensivo di Barcellona è giunto terzo classificato con il romanzo collettivo "Sai dove Sei" presentato dalle squadre scolastiche appartenenti al Liceo E. Amaldi di Barcellona, al Lycèe International S. G. En Laye di Parigi e al Lycèe International Montebello di Lille. "L'evento – ha sottolineato il console generale Emanuele Manzitti – ha confermato l'eccellenza didattica delle scuole pubbliche italiane all'estero e messo in luce l'energia e la passione degli studenti e studentesse del Liceo E. Amaldi e la loro capacità di leggere i profondi cambiamenti che caratterizzano i nostri tempi e interpretare le innovazioni culturali ed artistiche contemporanee". (Spm)