- In legge di bilancio sono state inserite anche misure per il superamento del gap di genere. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo alla plenaria della 4 Weeks 4 Inclusion. “In particolare, abbiamo introdotto il congedo obbligatorio di paternità, che la riforma che stiamo portando avanti come governo vede come strutturale”, ha detto. (Rin)