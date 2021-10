Lavoro: Rossi (Tim), differenze in azienda aumentano formazione idee innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una singola azienda è ormai dimostrato che le differenze di età, genere, abilità, religione e cultura aumentano la formazione di idee innovative, migliorando le prestazioni dell’azienda e il conto economico. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenendo alla plenaria “Storie di inclusione” nel quadro dell’iniziativa 4 Weeks 4 Inclusion. “L’occupazione femminile è molto bassa, soprattutto in Italia che è tra i fanalini di coda in Europa: per secoli la storia patriarcale dei nostri paesi ha indotto un condizionamento culturale”, ha detto. (Rin)