Lavoro: Rossi (Tim), politiche di inclusione aumentano il Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che la politica di inclusione rappresenti un costo da sostenere è un pregiudizio che va smontato. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenendo alla plenaria “Storie di inclusione” nel quadro dell’iniziativa 4 Weeks 4 Inclusion. “Il Pil misura una parte del benessere della comunità, ma ci sono fattori come la qualità delle prestazioni sanitarie o l’istruzione che non rientrano in questo dato, pur influendo sul benessere della comunità di riferimento in maniera significativa: in realtà, quindi, c’è un circolo virtuoso, perché quando si fa politica di inclusione si aumenta il Pil, anche se in maniera indiretta”, ha detto. (Rin)