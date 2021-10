Torino: in monopattino con un chilo di hashish, arrestato 39enne marocchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, a Torino, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un marocchino di 39 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lo hanno denunciato per resistenza a P.U. e falsa attestazione all’atto dell’identificazione in Questura. La pattuglia nota un soggetto sulla corsia preferenziale di piazza Vittorio a bordo di un monopattino. Il mezzo presenta nella parte anteriore, fissato sul telaio, un vistoso porta carica batterie. Gli agenti si avvicinano all’ uomo per controllarlo ma questi fugge in direzione via Maria Vittoria, viaggiando sul marciapiede ed in contromano, nonostante il semaforo rosso. Dopo pochi istanti, vistosi ormai raggiunto dai poliziotti, abbandona il monopattino al centro della carreggiata, al fine di intralciare la corsa della Volante. Alcuni metri dopo, il marocchino viene definitivamente bloccato e sottoposto a controllo. Perquisendo il mezzo a disposizione del trentanovenne, vengono rinvenuti due panetti di hashish, di circa 1 kg, occultati all’interno del porta carica batterie. Inoltre, nella tasca del pantalone, gli agenti trovano 650 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. (Rpi)