Regno Unito: automobilisti a Londra abbandonano le auto diesel più che nel resto del Paese

- Gli automobilisti di Londra hanno abbandonato le auto a diesel sei volte più velocemente del resto del Regno Unito da quando il sindaco della capitale, Sadiq Khan, ha annunciato un piano per l'espansione delle zone con aria pulita. Secondo quanto ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la ricerca è stata portata avanti dalla Campagna per le città pulite britannica, che ha mostrato che l'istituzione di zone a emissioni ultrabasse a Londra, chiamata Ulez, ha fatto sì che ci siano ora 128 mila auto diesel in meno sulle strade rispetto al 2017, quando il sindaco annunciò il suo piano. Il direttore della Campagna, Oliver Lord, ha riconosciuto i grossi vantaggi che Ulez ha portato nella città ma ha anche aggiunto che Khan dovrebbe andare avanti per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni entro il 2030. "C'è solo un modo per arrivarci, eliminare del tutto le auto a benzina e diesel e puntare sull'elettrico e il car sharing" ha aggiunto Lord. (Rel)