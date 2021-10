Speciale difesa: Guatemala, Cidh, preoccupazione per violenze durante proteste ex militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex combattenti avevano già nelle scorse settimane diverse manifestazioni di protesta, con blocchi stradali, per forzare una richiesta in discussione presso le commissioni Difesa, Finanza e Diritti umani del Parlamento: il pagamento di 120mila quetzales, l'equivalente di circa 12mila euro, per ciascuno dei militari, da risolvere in quattro rate annuali. Si tratta di una delle promesse fatte dal presidente Alejandro Giammattei nel corso della campagna che gli ha consentito di vincere le elezioni, nel 2019. "Questo è solo un inizio. Abbiamo avuto molta pazienza ma adesso sarà un caos per il presidente", aveva detto Francisco Gonzalez, membro della Anasoregua (Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala), parlando del coinvolgimento di "kaibiles", corpo d'élite dell'esercito, "allenati per morire". L'ingresso nell'emiciclo "era solo una lezione" per dimostrare la capacità di sopraffare la polizia, ha detto ancora Gonzalez minacciando azioni "più forti" nei prossimi giorni. (Mec)