Speciale difesa: ministra Difesa tedesca, accoglienza positiva per proposta su Forza reazione rapida

- I ministri della Difesa degli Stati membri dell'Ue hanno accolto in maniera positiva la proposta per l'istituzione di una Forza di reazione rapida europea, avanzata da Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Slovenia. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenabauer, al termine dell'incontro con i colleghi europei, tenuto a Bruxelles,. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) si è, quindi, detta ottimista circa le possibilità di successo dell'iniziativa dei cinque Stati membri. Il piano è stato accolto “in maniera molto positiva”, ha evidenziato Kramp-Karrenbauer, secondo si è convenuto che le idee della proposta dovrebbero “trovare la loro strada” nella Bussola strategica dell'Ue. L'iniziativa prevede di trasformare “i gruppi tattici dell’Ue in forze di reazione alle crisi, che possono essere schierati con breve preavviso”. A tal fine, devono essere fornite “abilità spaziali e informatiche, nonché forze speciali e capacità strategiche di trasporto aereo”. Secondo i cinque Stati membri, “i recenti eventi in Afghanistan hanno dimostrato ancora una volta che l’Ue deve essere in grado di (…) agire con decisione e rapidità”. Per tali motivi, è necessario “migliorare la disponibilità, la prontezza, la capacità operativa e la competenza delle Forze armate e fare un uso migliore dei formati di cooperazione militare tra gli Stati membri dell’Ue”. Si propone, quindi, di consentire il dispiegamento di “coalizioni di volenterosi” mediante l’articolo 44 del Trattato sull’Unione europea. (Geb)