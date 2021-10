Speciale difesa: ministra Difesa tedesca, obiettivi puramente militari non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve “apprendere dall'Afghanistan che obiettivi puramente militari da soli non bastano”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, a margine dell'incontro con i colleghi degli Stati parte dell'Alleanza atlantica, in corso a Bruxelles. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), oltre a quelli militari, la Nato deve perseguire “obiettivi politici di più lungo periodo”, anche oltre i 20 anni delle missioni dell'Alleanza atlantica in Afghanistan. Inoltre, ha aggiunto Kramp-Karrenbauer, “gli obiettivi devono essere descritti in maniera molto realistica e molto concreta”. Altrimenti, il rischio è che accada quanto verificatosi in Afghanistan, con il raggiungimento degli obiettivi militari e “il fallimento” del “nation building”. Kramp-Karrenabuer ha, infine, osservato come le operazioni di evacuazione da Kabul siano state coordinate dagli Stati membri dell'Alleanza atlantica “a livello nazionale, con poco sostegno delle strutture della Nato”. (Geb)