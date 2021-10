Speciale difesa: l’Algeria produrrà dei droni per combattere gli incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria vuole produrre dei droni per combattere gli incendi boschivi. Lo ha annunciato il ministro dello’Interno, Kamel Beldjoud, durante una seduta in parlamento. L’esponente del governo di Algeri ha inoltre detto che sono stati avviati accordi per l’acquisto di velivoli anti-incendio Canadair. Il delegato nazionale per i grandi rischi presso il ministero dell'Interno, Abdelhamid Afra, aveva rivelato il primo scorso agosto sorso che un drone di fabbricazione algerina entrerà in servizio nel primo trimestre del 2022. Il 17 agosto, il ministero della Difesa del Paese nordafricano aveva annunciato di aver avviato trattative con un produttore russo per l'acquisizione di quattro Canadair con una capacità di 13.000 litri, dopo gli incendi boschivi che hanno devastato diverse province dell’Algeria. (Ala)