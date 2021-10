Speciale difesa: Copasir, su contratti secretati lacune e carenze, informazioni incomplete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui contratti secretati il quadro è contrassegnato "da lacune e carenze", in quanto arrivano poche informazioni e quelle che vengono fornite spesso sono incomplete. È quanto emerge dalla Relazione approvata dal Copasir e depositata in parlamento. Relativamente al controllo preventivo di legittimità dei contratti secretati, la Relazione “segnala che nell'anno di riferimento sono stati esaminati 131 atti e ne sono stati registrati 110, per lo più provenienti dal ministero della Difesa (48 atti) e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (40 atti)”. Nell'illustrare la situazione di ogni singola amministrazione o ente la Relazione fa poi emergere alcune “criticità diffuse e ripetute negli anni”. (Rin)