Speciale difesa: Russia, ministra Difesa tedesca, Nato dev'essere pronta a ricorrere anche a mezzi militari

- La Russia è diventata “una grande sfida” e la Nato deve comunicare “in maniera molto netta” alle autorità di Mosca di essere pronta a ricorre anche a “mezzi militari”, perché “questa è la via della deterrenza”. Nessuno, infatti, deve poter pensare di attaccare gli Stati parte dell'Alleanza atlantica nel Baltico o nel Mar Nero. “Questa è l'idea centrale della Nato e sarà adattata all'attuale comportamento della Russia”. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto che la Nato dovrebbe “proteggere meglio”il proprio spazio aereo, “continuamente violato” dalla Russia. Inoltre, ha aggiunto Kramp-Karrenbauer, Mosca è a conoscenza ed acconsente ad attacchi informatici contro gli Stati parte della Nato e allo sfruttamento dei migranti da parte della Bielorussia come minaccia ibrida per la destabilizzazione dell'Ue. La ministra della Difesa tedesca ha poi commentato l'iniziativa di Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia e Slovenia per l'istituzione di una Forza di reazione rapida dell'Ue. In particolare, Kramp-Karrenbauer ha evidenziato che tale strumento “non si sostituisce, ma si aggiunge alla Nato”. (Geb)